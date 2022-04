Lichtpuntjes bij Sneker squashers

SNEEK - Sport gaat niet alleen over punten, maar ook over verhalen. Het tweede team van squashclub De Stolp speelde dit weekend twee wedstrijden, de reguliere speelronde op vrijdag tegen Schiet in Amsterdam en in Sneek een inhaalwedstrijd op zondag tegen Max Squash uit Heemskerk. Het team haalde alles bij elkaar 9 punten, het hadden er in theorie ook 30 kunnen zijn. Veel noemenswaardiger zijn de volgende feiten en lichtpuntjes.

Ivar van Asten versloeg zondag in drie games de speler met de meeste winstpartijen in deze competitie (12-0). In een wedstrijd lukt het Van Asten altijd om iets extra’s te geven. Hij gaat dan niet voor de sierlijkste bal, maar voor de meest effectieve. Die pitbull-kwaliteit is een mooi voorbeeld voor zijn teamgenoten.

Ronny Ouderkerken won vrijdag na zijn eerste game te hebben ingeleverd. Hij schakelde bij en liet geen ruimte meer aan zijn tegenstander. Zondag kreeg hij minder vat op zijn sterke tegenstander, totdat hij zichzelf in de eerste helft van de derde game een schop onder zijn kont gaf en met een grote strijdlust en laserscherpe focus maar liefst zes punten achter elkaar scoorde. Dat neemt hij mee naar zijn volgende wedstrijd.

Lukas van der Sluis wisselde vrijdag games uit met zijn tegenstander. Vier games eindigden met een klein verschil: 9-11, 15-13, 9-11, 12-10. Daarna ging hij in de sloop-modus: door de bal steeds maar in het spel te houden, kon zijn tegenstander het niet meer bolwerken en pakte Van der Sluis de winst door de laatste game met 11-4 te winnen. Misschien had hij met 3-0 moeten winnen, maar dat hij met een 2-2 stand de juiste tactiek weet te pakken met winst tot gevolg, is een fijn lichtpunt.

Hylke Dijkstra speelde vrijdag niet zijn beste spel, maar wist er na een snelle 2-0 achterstand toch een wedstrijd van te maken door de derde game alles eruit te persen. Hij liet zijn tegenstander werken en pas na 15-13 gaf hij zich gewonnen. Op die laat hervonden strijdlust kan Dijkstra de volgende keer verder.

Arnold Haakmeester (1074e van Nederland) speelde zondag tegen nummer 191 van Nederland en had het gevoel dat er meer in zat dan deze 3-0 verlies. Vrijdag verloor hij met 3-0, maar twee games eindigde via tie-breaks met het minimale verschil: 12-10 en 14-12. Haakmeester heeft nog aan te spreken potentieel.

Dat gold ook voor Xander Jongejan. Hij verloor zondag 3-0 van zijn sterke tegenstander, maar dat ging niet zonder slag of stoot: de eerste game eindigde in 9-11. Met grotere scherpte én ontspanning spelen zal ruimte geven voor beter tegenspel en winst.

De vorige confrontatie tussen Max Squash en De Stolp eindigde in een roemloze 15-0. Deze keer was het 12-3. De eindstand van de vorige wedstrijd tegen Schiet was 15-5, de huidige 12-6 was weer een beetje beter.

Ging het dan helemaal niet om de punten dit weekend? Natuurlijk wel. De negen punten die De Stolp binnen harkte, geeft een versteviging op de zevende positie (van negen). Van de twaalf speelronden heeft De Stolp 2 drie rondes gewonnen, toch geeft het een prima resultaat als je als team voldoende punten sprokkelt. Plek zes is in zicht. Volgende week vrijdag speelt Sneek tegen zijn directe concurrent om die zesde plek. Het scheelt slechts twee punten. Met alle positieve punten van dit weekend gaat De Stolp daar met vertrouwen naartoe.

Verslag: Xander Jongejan