Lichtkunstfestival LUNA Waterstad gaat in oktober definitief door

SNEEK-Het gaat definitief door: LUNA komt dit jaar naar Sneek. Het lichtkunstfestival vindt plaats van 14 tot en met 22 oktober. Het evenement krijgt de toepasselijke naam LUNA Waterstad . Inwoners, omwonenden en toeristen genieten met LUNA Waterstad van lichtkunst en vaarplezier in en rondom Sneek in de donkere tijd van het jaar. Een festival van dit kaliber laat volgens initiatiefnemers VVV Waterland van Friesland en Media Art Friesland meer dan duidelijk zien dat Zuidwest Friesland een zeer inspirerende regio is.

Met LUNA Waterstad wordt Sneek ruim een week lang kunstzinnig en verrassend belicht. In en langs de grachten zijn boeiende videokunst en lichtobjecten te bewonderen. Alle werken worden gemaakt door internationaal en Friese vooraanstaande kunstenaars. Zij zijn inmiddels al bezig met de conceptontwikkeling voor Sneek en vele projecten zijn al op de tekentafel gerealiseerd. Zo drijven er straks lichtgevende lelies van het Hongaars collectief Koros Design in de stadsgracht en tovert de Pool-Duitse kunstenaar Marek Radke het karakteristieke brugwachtershuisje bij de Waterpoort om in een betoverend landschap van licht en zwevende objecten.

Nachtelijke artistieke belevenis

Het publiek maakt met LUNA Waterstad van 14 tot en met 22 oktober een magische wandeling of boottocht door de historische Elfstedenstad. Iedereen kan zelf zijn route langs de kunstwerken bepalen. Naast de kunstwerken geniet het publiek straks ook van de stad zelf, haar architectuur en de prachtige grachten. Een aantal bijzondere plaatsen wordt met LUNA Waterstad extra in het lichtdesign gezet. In meerdere cafés vinden diverse culturele activiteiten plaats. Alles bij elkaar wordt LUNA Waterstad een nachtelijke artistieke belevenis voor een breed publiek, van toerist tot inwoner.

Jaar rond cultuur

“Het is fantastisch dat we samen met Media Art Friesland, Cultuur Kwartier Sneek en ondernemers uit Sneek de fondsenwerving hebben kunnen rondkrijgen”, zegt Grietje Hoekstra van VVV Waterland van Friesland. “LUNA Waterstad is van enorm toegevoegde waarde voor onze regio. We houden bij deze eerste editie rekening met ruim 20.000 bezoekers. We bedanken iedereen die bijdraagt aan de realisatie van dit festival.” De Gemeente Súdwest-Fryslân deed dat vanuit de regeling ‘Een jaar rond cultuur’. Daarmee stimuleert de gemeente het culturele aanbod in het laagseizoen. Grietje: “Een jaarronde culturele agenda komt de lokale economie ten goede en voorkomt onnodige druk in het hoogseizoen. Dat is precies wat wij nastreven.”

Toerisme spreiden

VVV Waterland van Friesland heeft het project in samenwerking met Media Art Friesland geïnitieerd binnen het plan om het toerisme te spreiden. Volgens de prognoses van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen zet landelijke groei van het toerisme flink door. In 2017 ging het om 18 miljoen toeristen, in 2030 worden er 30 miljoen verwacht. “Spreiding in ruimte en over de seizoenen, is noodzakelijk om de groei in goede banen te leiden”, stelt Grietje. “Ook om de natuur te ontzien en de overlast op drukke plekken te voorkomen. Daarnaast wordt met een seizoensverlenging de gastvrijheidssector in onze regio minder kwetsbaar en minder afhankelijk van de zomermaanden. Tegelijkertijd maken we met een jaar rond aan activiteiten onze regio extra aantrekkelijk, ook voor de eigen inwoners. LUNA Waterstad is hier een prachtig voorbeeld van.”

Sponsoren welkom

Naast de bijdrage vanuit Gemeente Súdwest-Fryslân wordt LUNA Waterstad mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân, Sneek Promotion, de Vereniging Ondernemend Sneek en het Prins Bernard Cultuur Fonds. Evenals bij LUNA Leeuwarden en andere projecten van Media Art Friesland is ook voor deze editie Faber Audiovisuals uit Sint Annaparochie de vaste leverancier van alle videotechniek. Cultuur Kwartier Sneek helpt mee met de totstandkoming van het festival en draagt bij met een interessante randprogrammering. “De begroting is nog niet sluitend”, aldus Andrea Möller, directeur van Media Art Friesland. “Maar het is voldoende om een eerste editie te organiseren. Sponsors zijn nog wel altijd welkom.” Sponsoring kan ook in de vorm van het aanbieden van overnachtingsplekken of maaltijden voor de kunstenaars in de binnenstad. Aanmelden kan via mediaartfriesland@gmail.com. VVV Waterland van Friesland roept daarnaast ondernemers in Sneek op om na te denken over extra activiteiten. “Denk aan glow-in-the-dark-suppen, avondrondvaarten een LUNA-gerecht op de menukaart of een LUNA-overnachtingsarrangement”, noemt Grietje als voorbeelden. “We zijn hierover in overleg met onze leden.”

Over Media Art Friesland

Stichting Media Art Friesland presenteert actuele kunst aan een breed en divers publiek in Friesland en ook ver daarbuiten (o.a. Leeuwarden, Coevorden, Bressanone in Italië, Tunis in Tunesië en Sneek). De voornaamste focus ligt op talentontwikkeling en het presenteren van de meest belangwekkende licht- en mediakunstenaars van dit moment uit binnen- en buitenland. Media Art Friesland biedt graag experimenteerruimte en exposure aan kunstenaars en zoekt nieuwe organisatorische samenwerkingsvormen met partnerinstellingen. Sinds 2016 is het jaarlijkse LUNA een hoogtepunt voor publiek en makers in Leeuwarden.

Over VVV Waterland van Friesland

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zeventien VVV-locaties en negentien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ruim 850 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.