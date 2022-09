Lichtkunstfestival Luna krijgt Sneker editie: Luna Waterstad

SNEEK - Media Art Friesland presenteert dit najaar LUNA Waterstad. Van 14 tot en met 22 oktober zijn in de binnenstad van Sneek lichtkunstwerken te bewonderen van zowel jonge als ervaren nationale en internationale kunstenaars, iedere avond vanaf zonsondergang tot 23.00 uur, waarbij er bijzondere aandacht is voor Sneek als handels- en waterstad.

Van 14 tot en met 22 oktober wordt de Waterstad in het belangwekkende, artistieke licht gezet door werken van internationaal gevestigde lichtkunstenaars uit onder andere Duitsland, Hongarije en Japan. Naar aanleiding van het succes van LUNA in Leeuwarden, dat Media Art Friesland sinds 2016 organiseert, komt er nu op initiatief van de VVV Waterland van Friesland een nieuw evenement op maat gemaakt voor Waterstad Sneek. "Het is een eer en een creatieve uitdaging die wij met plezier aanvaarden. Samen met tal van instellingen en ondernemers bouwen we een evenement dat nieuw is voor Sneek en voor Media Art Friesland en we zien er naar uit ons plezier en de passie voor licht- en mediakunst straks te delen met het publiek in de Waterstad”, vertelt Andrea Möller, directeur van Media Art Friesland.

Het karakter van Sneek verbeeld in lichtkunst

Verdeeld over het centrum van de stad wordt door kunstenaars ingespeeld op thema’s die het karakter van Sneek, van oudsher een handelsstad, vatten, zoals reizen, vreemd-zijn, diversiteit, inclusie, samensmelten en handel. Bezoekers kunnen zich laten verrassen en verwonderen terwijl zij door de stad wandelen, langs het water, op pleinen en door stegen. Er is geen vaste route: bezoekers kunnen één of meerdere avonden hun eigen route door de stad bepalen van kunstwerk naar kunstwerk en ondertussen genieten van de Sneker cultuur, architectuur en de grachten bij nacht. In meerdere cafés vinden diverse culturele activiteiten plaats.

Vrijwilligers

Een lichtkunstfestival van dit formaat kan niet zonder de inzet van vrijwilligers, zij hebben een belangrijke rol in het toezicht houden op de veiligheid bij de kunstwerken en het bezoekers voorzien van informatie. Enthousiastelingen die graag meehelpen en willen bijdragen aan een prachtig lichtkunstfestival in Sneek, kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op CKS » Aanmelden vrijwilligers LUNA (cultuurkwartier.nl).

Over Media Art Friesland

Stichting Media Art Friesland presenteert actuele kunst aan een breed en divers publiek in Leeuwarden en regelmatig ook op andere locaties zoals recent in Coevorden, het Italiaanse Bressanone en Tunis - en nu dus ook Sneek. De voornaamste focus ligt op talentontwikkeling en het presenteren van de meest belangwekkend licht- en mediakunstenaars van dit moment uit binnen- en buitenland.