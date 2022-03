Lichtkunstfestival LUNA in 2022 ook in waterstad Sneek te beleven

SNEEK- Als het aan VVV Waterland van Friesland en Media Art Friesland ligt, dan komt het lichtkunstfestival LUNA dit jaar ook naar Sneek. De fondsenwerving is al begonnen en de eerste reacties zijn positief. Met LUNA WATERSTAD zoals het evenement gaat heten, wordt voor de inwoners en omwonenden van Sneek licht en plezier gegeven in de donkere tijd van het jaar. Voor de regio Zuidwest Friesland is het tegelijkertijd een mooi evenement dat bijdraagt aan de verlenging van het toeristenseizoen.

“Het plan is om LUNA WATERSTAD in oktober te organiseren”, vertelt Grietje Hoekstra van Waterland van Friesland. “De exacte data zijn nog onder voorbehoud. We willen rekening houden met de herfstvakantie, zodat zoveel mogelijk mensen naar Sneek kunnen komen.” Een festival van dit kaliber is volgens Grietje ontzettend belangrijk voor de regio Waterland van Friesland. “We laten hiermee zien wat voor inspirerende regio dit is, niet alleen in de zomer, maar in alle seizoenen.” Door Media Art Friesland worden op dit moment met ondersteuning van VVV Waterland van Friesland, Cultuur Kwartier Sneek en de Werkgroep binnenstad Sneek fondsen geworven om het evenement door te laten gaan. “De reacties zijn ontzettend positief”, aldus Grietje. “Iedereen ziet dat LUNA WATERSTAD Sneek prachtig verlicht en daarmee onze regio op de kaart zet.”

Lichtkunst en vaarplezier

LUNA wordt al sinds 2016 met veel succes in Leeuwarden georganiseerd. Het festival laat elk jaar de hoofdstad van Friesland schitteren door licht- en mediakunst. Het publiek maakt met LUNA een verrassende wandeling door de nachtelijk stad. De bezoekers worden getrakteerd op lichtkunst van internationaal vooraanstaande kunstenaars en van toppers en nieuw talent uit de regio. Met de editie LUNA WATERSTAD wordt een aantal bijzondere plekken in Sneek met lichtdesign extra in de schijnwerpers gezet. Die plekken in Sneek zijn via een wandelroute te volgen, maar ook vanaf het water te bezichtigen. Daarmee combineert LUNA WATERSTAD lichtkunst én vaarplezier op een inspirerende manier.”

Ruim 20.000 bezoekers verwacht

“Het wordt een groot gebied waar LUNA WATERSTAD zich afspeelt”, aldus Andrea Möller, directeur van Media Art Friesland. “Als inwoner en toerist kun je meerdere avonden een wandeling of vaartocht maken en onderweg de gezellige cafés bezoeken.” Een aantal ondernemers heeft al aangegeven een cultureel programma te willen bieden, waar mogelijk in samenwerking met Cultuur Kwartier Sneek. “Alles bij elkaar wordt het een nachtelijke artistieke belevenis voor een breed publiek”, zegt Andrea. “We houden rekening met ruim 20.000 bezoekers voor deze eerste editie.”

Samenwerking meerdere partijen

Het programma van LUNA WATERSTAD wordt georganiseerd en al ondersteund door verschillende partijen. Media Art Friesland staat garant voor de licht- en mediakunst. Cultuur Kwartier Sneek programmeert samen met de Werkgroep Binnenstad diverse optredens op buitenpodia en in de horeca, denk aan muziek en literatuur. Ook het Fries Scheepvaart Museum participeert in het programma van LUNA Waterstad. VVV Waterland van Friesland en Sneek Promotion dragen bij aan de promotie. Ondernemers, kunstenaars en andere partijen die (financieel) willen bijdragen aan realiseren van LUNA Waterstad zijn welkom. Zij kunnen contact opnemen met Media Art Friesland via mediaartfriesland@gmail.com.

Over Media Art Friesland

Stichting Media Art Friesland presenteert actuele kunst aan een breed en divers publiek in Leeuwarden. De voornaamste focus ligt op talentontwikkeling en het presenteren van aanstormend talent uit binnen- en buitenland. Media Art Friesland biedt graag experimenteerruimte en exposure aan kunstenaars en zoekt nieuwe organisatorische samenwerkingsvormen met partnerinstellingen. Sinds 2016 is het jaarlijkse LUNA een hoogtepunt voor publiek en makers in Leeuwarden.

Over VVV Waterland van Friesland

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ruim 800 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.