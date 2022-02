Lichtjesweek Kids First biedt kansen tegen eenzaamheid

FRYSLAN - In februari staat op alle kinderopvanglocaties van Kids First de Lichtjesweek centraal. Voor het vijfde jaar op rij worden er activiteiten georganiseerd, dit jaar met toepasselijk thema ‘breng het licht’! De Lichtjesweek is ontwikkelt door enthousiaste medewerkers van Kids First COP groep. Een feest dat verbindingen legt binnen en buiten de organisatie waarbij plezier voorop staat voor kinderen, medewerkers en ouders/verzorgers.

Social distance

In 2022 is er nog steeds sprake van een andere invulling dan voor het coronatijdperk. Samenkomen is niet meer de norm, maar de lichtjesweek van 2021 was een succes dankzij enkele aanpassingen.

“De afgelopen twee jaren is er veel eenzaamheid geweest in de maatschappij door het coronavirus. Dat deed ons extra realiseren dat lichtpuntjes zo belangrijk zijn. Ze komen in verschillende uitingen: dank, steun, liefde, kracht, vriendschap. We uiten het alleen niet altijd naar elkaar, terwijl een klein gebaar zoveel kan betekenen” vertelt Esther Ottens, communicatieadviseur bij Kids First.

Waar grenzen zijn, zien wij mogelijkheden!

Om de eenzaamheid te doorbreken, gaan alle kinderen van Kids First aan de slag. “Begeleid door pedagogisch medewerkers, creëren de kinderen lichtpuntjes. Zo ontwerpen zij een papieren lantaarn met unieke boodschap, voor eenieder die dat nodig heeft. Denk aan ouderen in een plaatselijk verzorgingshuis, tot aan postbodes die toevallig voorbij komen.” aldus Ottens.

Niet alleen externen wordt een lichtpuntje geboden, ook de kinderen van Kids First ontvangen ‘licht’. De kinderen zullen voorgelezen worden uit het prentenboek ‘Op zoek naar het lichtjesfeest’, dat door Sanne Amsink en Anne Kunst, pedagogisch medewerkers Kids First, ontworpen is.

Esther Ottens licht toe: “Voor alle kinderen is iets leuks bedacht. Zo zijn er voor de peuters speciale zaklampen, waarmee zij letterlijk licht rond zichzelf en anderen kunnen schijnen. Ze reageren vol verwondering, wanneer ze de zaklampen aanzetten. Er verschijnen namelijk objecten, waar weer uitgebreid over gesproken wordt in de kring.”