Lezingencyclus Oorlogsmusea Fryslân

BOLSWARD- Vijf samenwerkende oorlogsmusea in Fryslân organiseren de komende weken een lezing. Weken waarin we weer vaak terugdenken aan de oorlogsdagen en de Koude Oorlog. De vijf musea vinden het belangrijk dat we aandacht blijven vragen voor de gebeurtenissen in en na de Tweede Wereldoorlog. Vijf lezingen staan op het programma in Bolsward, Grou, Kornwerderzand, Oudemirdum en Workum. Eerder werden verhalenroutes ontworpen over de Tweede Wereldoorlog in het westen van Fryslân. Vier fiets- en één autoroute voeren langs zichtbare én onzichtbare sporen. Gemarkeerd om te herinneren of om te wijzen op de onzichtbaarheid.

Jan Geert Vogelzang

Bezoekerscentrum Mar & Klif in Oudemirdum bijt het spits af. Op zondag 16 april geeft Jan Geert Vogelzang een interessante presentatie over de sporen van WOII in Gaasterland.

De datum 17 april is een belangrijke datum in de Gaasterlandse geschiedenis. Na vijf donkere Duitse bezettingsjaren zorgde het 7e verkenningsregiment van de Canadese divisie op deze dag in 1945 voor de bevrijding van geheel Gaasterland en Sloten. Jan Geert Vogelzang van het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân (HWG) neemt de bezoeker tijdens de presentatie mee langs de sporen van vijf bezettingsjaren die nu, 83 jaar later, nog zichtbaar zijn. De lezing start om 13.00 uur. De kosten voor deelname bedragen € 3,50 per persoon incl. koffie/thee. Opgave is noodzakelijk. Dat kan via https://nationaallandschap.frl/evenementen/lezing-zichtbare-sporen-van-woii-in-gaasterland/

Hessel de Walle

Oók op zondag 16 april organiseert Oorlogszolder Workum een lezing. Hessel de Walle geeft een lezing over vrouwen in het verzet. Ook Tiny de Jong (Tiny van Workum) zal de revue passeren. De lezing start om 14:30 uur en is in het oude stadhuis van Workum. De entree is gratis. 16 april is een bijzondere dag in de geschiedenis van Workum. Op die dag precies 78 jaar geleden werd Workum bevrijd.

Joël Stoppels

Op 28 april kan men terecht in het Kazemattenmuseum op Kornwerderzand. Het is 78 jaar geleden dat tienduizenden Canadese soldaten ons bevrijdden van de Duitse bezetter. In het kader van dit jubileum geeft Joël Stoppels een lezing over de opmars van de Canadezen van D-Day tot de Afsluitdijk en Delfzijl. Tijdens deze lezing zal Joël Stoppels uitgebreid ingaan op de opmars van de Canadezen in 1944 en 1945. Momenteel schrijft Joël Stoppels samen met Harold de Jong een boek over de bevrijding van het noorden van Nederland in april en mei 1945. Door uitvoerig onderzoek in de Canadese archieven is er veel nieuwe informatie bovengekomen. Deze nieuwe informatie zal ook als leidraad dienen voor deze unieke lezing. Aangevuld met ooggetuigenverslagen, filmpjes en een presentatie zal Joël Stoppels het op een boeiende en indrukwekkende manier vertellen. De lezing begint om 19.30 uur. De kosten bedragen € 7,50 inclusief een consumptie. Aanmelden kan via de website www. kazemattenmuseum.nl. Ook zijn bij de kassa kaartjes te verkrijgen.

Wim Gutterswijk

Museum Bescherming Bevolking in Grou houdt de lezing op woensdag 3 mei. Spreker is Wim Gutterswijk, voormalig majoor bij de Koninklijke Landmacht. Hij is ook vrijwilliger bij het Museum Bescherming Bevolking. De aanvang is om 19.30 uur en bij binnenkomst staat koffie, thee en een stukje oranjekoek klaar.

De avond bestaat uit twee delen. Voor de pauze gaat de lezing over “Veiligheid en vrijheid” en “De Vrijheidsstrijd van de Baltische Staten”. Ook is de Avro-reportage “Hoe ziet Estland haar toekomst” te zien.

Na de pauze is het thema “De democratie na overheersing door de voormalige Sovjet Unie en hoe deze te behouden”. Ook gaat Gruttersdijk in op de huidige stand van zaken in Finland, Estland, Letland en Litouwen. De avond duurt tot 22.00 uur. Opgeven voor deze lezing kan – voor 26 april - via het volgende emailadres: r.vangelderen@museumbeschermingbevolking.nl

Trienke Postma-Friso

Museum De Tiid in Bolsward is op vrijdag 5 mei om 19.30 het podium voor Trienke Postma-Friso. Zij vertelt over de oorlog, Joodse onderduikers en alle opgejaagden van toen. Met een doorkijk naar nu. Museum De Tiid biedt ruimte aan maximaal 100 bezoekers.