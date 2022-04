Lezing “Vrijheid” door Jan Drost (Kazemattenmuseum) op 5 mei bij de Odd Fellows Sneek

De lezing, met beelden, gaat over de periode 1940-1945 in Friesland en met name wat er zich in Súdwest-Fryslân heeft afgespeeld. De lezing wordt gegeven door Jan Drost, vrijwilliger van het Kazemattenmuseum Kornwerderzand.



De lezing is op donderdag 5 mei a.s. om 20.00 uur in het Odd Fellows gebouw, Emmastraat 25-29, 8601 GK Sneek. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De avond is vrij toegankelijk, dus ook voor niet Odd Fellow leden. De toegang is ook gratis, inclusief een kopje koffie of thee voor aanvang.