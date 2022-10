Lezing Tim de Wit over Een wankel koninkrijk bij Van der Velde Boeken

SNEEK- Tim de Wit was tot voor kort NOS-correspondent in Londen en kan ons als geen ander vertellen over wat er allemaal aan de hand is in het Verenigd Koninkrijk. Nog maar kortgeleden kwam er in een week tijd met Liz Truss een nieuwe premier aan het roer te staan en werd Charles III de nieuwe koning. Grote veranderingen dus in een land dat toch al een veelbewogen periode achter de rug heeft. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de toekomst en hoe stabiel is de politieke situatie in het Groot-Brittannië?