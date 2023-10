Lezing over vernieuwbouw en restauratie Martinikerk Sneek

SNEEK- De Stichting “Vrienden van de Martinikerk Sneek” organiseert weer een lezing. Ditmaal komt de heer Brouwer van Kijlstra – Brouwer; bureau voor architectuur en restauratie. Hij zal vertellen over de vernieuwbouw en de restauratie van de Martinikerk. Hoe is hij tot zijn ontwerp gekomen? Welke keuzes heeft hij gemaakt en waarom?

We nodigen iedereen uit die meer wil weten over de achterliggende ideeën van de uitbouw en de verbouwing van de kerk.

De lezing zal ongeveer 3 kwartier duren, waarna er nog gelegenheid is om de heer Brouwer vragen te stellen. Na afloop kunt u nog even napraten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Graag tot ziens op woensdag 8 november om 20 uur in de Martinikerk.