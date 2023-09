Lezing over scheepstimmerwerf De Hoop in Fries Scheepvaart Museum

SNEEK/WORKUM- Scheepstimmerwerf De Hoop is een begrip in Workum en ver daarbuiten. Liggend naast de zeesluis is het werfterrein inmiddels beeldbepalend erfgoed van Fryslân. Deze zomer is de grootschalige restauratie van de gebouwen afgerond, en Commissaris van de Koning Arno Brok zal de werf binnenkort heropenen.