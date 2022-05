BOLSWARD/IJlst-12 mei geven Dick Bunskoeke en Simon Jellema een lezing over molens in Súdwest-Fryslân in het algemeen en molen De Rat in IJlst in het bijzonder.

Hout was vanouds een belangrijk bouwmateriaal. Even voor 1600 kwam het zagen van planken op windkracht in zwang en daarmee werd snellere verwerking van hout mogelijk. In 1616 verrees de eerste zaagmolen in Fryslân en sinds 1644 stonden ze ook in de tegenwoordige gemeente Súdwest Fryslân. Vooral Workum, met maximaal 8 tegelijkertijd werkende molens, valt daarbij op.

In de presentatie zullen alle zaagmolens in de gemeente, van Oosterlittens tot Stavoren en van Makkum tot Heeg, kort aan de orde komen en de rondgang zal eindigen bij de bekende molen “de Rat” in IJlst. In totaal hebben er dertig houtzaagmolen in de gemeente gestaan en dat is een kwart van alle die in Fryslân bekend zijn!