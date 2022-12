Lezing over het spannende avontuur van de Sterke Yerke III in het Fries Scheepvaart Museum

SNEEK - Wie steekt er nou met een vlot de Atlantische Oceaan over? Frits Riemersma deed het met de Sterke Yerke III, en op zondag 11 december vertelt hij zijn spannende verhaal in het Fries Scheepvaart Museum. Want die reis ging niet zonder slag of stoot.

Met de eindbestemming Curaçao in zicht, verging het vlot in een storm voor de kust van Bonaire. Onderweg had Frits (hij is bioloog) watermonsters genomen, om onderzoek te doen naar de olievervuiling op zee. Al die monsters gingen verloren. Waarom vond hij het destijds zo belangrijk om de olievervuiling te onderzoeken? En hoe kijkt hij vanuit dat perspectief naar het huidige probleem van de microplastics in zee?



Het museum organiseert deze lezing in het kader van de familietentoonstelling Expeditie Sterke Yerke, van olievervuiling tot plastic soup. Dit 'plastic soup-college' is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar. De lezing begint om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Entree: volwassenen € 4,75, kinderen € 2,25. Museumkaart en leden gratis (inclusief koffie/thee/limonade en een bezoek aan de expositie).

Graag vooraf inschrijven via balie@friesscheepvaartmuseum.nl.