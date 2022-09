Lezing over de stadhouders Ernst Casimir en Hendrik Casimir

SNEEK - Van 21 september tot en met woensdag 9 november organiseert de Stichting Nassau en Friesland in het kader van haar 25-jarig bestaan een serie lezingen over de Friese stadhouders. De tweede lezing is op 28 september in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek en gaat over de stadhouders Ernst Casimir (1573-1632) en Hendrik Casimir (1612-1640) van Nassau-Dietz.

Meer over de lezing en de spreker:

Titel: Ernst Casimir (1573-1632) en Hendrik Casimir (1612-1640) van Nassau-Dietz: een stadhouderlijke dynastie in Friesland

Korte inhoud: In de zeventiende eeuw stierven twee Friese stadhouders in het harnas: Ernst Casimir (1573-1632) en zijn zoon Hendrik Casimir (1612-1640) kwamen allebei om het leven nadat zij door vijandelijk geschut werden geraakt. Ondanks hun tragische dood zijn deze twee stadhouders bij het grote publiek misschien wel het minst bekend van alle Friese stadhouders. Met deze lezing hoopt Lidewij Nissen daarin verandering te brengen. Zij zal laten zien hoe de twee vormgaven aan hun rol als stadhouder van de noordelijke provincies van de Republiek. De lezing zal in het bijzonder aandacht besteden aan de manieren waarop Ernst Casimir en Hendrik Casimir zich inzetten om van hun stadhouderlijke familie een gerespecteerde vorstelijke dynastie te maken. Daarvoor waren niet alleen hun militaire overwinningen van belang, maar ook hun contacten met lokale elites en internationale vorsten en vorstinnen.

Over de spreker: Lidewij Nissen MA is promovendus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en doet onderzoek naar de activiteiten en verantwoordelijkheden van de echtgenotes van zeventiende-eeuwse Nassau-stadhouders. In 2017 schreef ze een scriptie over de constructie van een dynastieke identiteit in de begrafeniscultuur van de zeventiende­-eeuwse Friese Nassaus.

Locatie: Fries Scheepvaart Museum Sneek.

Inloop vanaf 19.00 uur

Start lezing: 19.30 uur.

NB. Toegang gratis na aanmelding via email aan: contact@nassau-en-friesland.nl.

Zie voor meer informatie: www.nassau-en-friesland.nl.