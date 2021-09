Lezing ontdek klassieke muziek in Bibliotheek Sneek

SNEEK- Dinsdag 28 september om 19.30 uur kan men in de Bibliotheek aan de Wijde Noorderhorne 1 in Sneek genieten van een lezing over klassieke muziek. Het pianoconcert nr. 21 in d mineur van Mozart staat centraal.

Mozart schreef niet veel werken in mineur. Dat was niet gepast in zijn tijd. Vandaag de dag worden deze werken juist hoog gewaardeerd. Het is elegantie met diepgang. Dat blijkt al meteen bij de opening van dit pianoconcert.

Kaarten voor deze lezing kosten € 7,50 voor leden van de Bibliotheek, niet-leden betalen € 9,- Verkoop via https://bmf.op-shop.nl of aan de balie in de Bibliotheek.

Gabriël Vriens verzorgt naast zijn werk bij Provincie Friesland al jaren lezingen over kunst, klassieke muziek, architectuur, Christelijke kunst en Friese onderwerpen zoals molens, boerderijen en het Friese landschap.