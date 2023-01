Lezing Joke Nauta van De Libbensbeam bij Lewinski

SNEEK- Op donderdag 2 februari a.s. geeft Joke Nauta van De Libbensbeam een lezing over het onderwerp: Reïncarnatie, de weg naar innerlijke rust.

Hoe een andere kijk jouw leven in het hier & nu positief kan veranderen. Inloop vanaf 19.00 uur Aanvang 19.30 uur Bijdrage: € 10,-- Locatie: Lewinski, Waterhoenstraat 2 in Sneek Opgave via Gelske Bergsma, tel. 06-46042130 of via haar mail gbergsma75@gmail.com