Lezing Jan Tijsma over Gaasterlandse kliffen in Senior Café Bibliotheek Sneek

SNEEK- Woensdag 28 september is landschaps- en natuurfotograaf Jan Tijsma te gast in het Senior Café in de Bibliotheek in Sneek. Hij vertelt over de Gaasterlandse kliffen en laat een prachtige presentatie zien. De aanvangstijd is 10.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 1,- inclusief koffie of thee. Vooraf kaartjes reserveren kan via bmf.op-shop.nl maar er is ook verkoop aan de deur. Alle 55-plussers zijn van harte welkom.