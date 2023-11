Lezing in Oudemirdum over werkende molens in Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân

OUDEMIRDUM - Op zondagmiddag 12 november vertelt molenaar Jan Huls van Molen Nijhuizum in Bezoekerscentrum Mar en Klif verhalen over werkende molens in Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân.

Molens sieren het Friese landschap en zijn daarmee beeldbepalend! Krijg je een tik van de molen als je er kennis mee maakt? Volgens molenaar Jan Huls die deze lezing verzorgt, in de goede zin van het woord wel! Aan de horizon zag men eeuwenlang in alle windrichtingen wel een molen. Nu vervult een enkele nog steeds een belangrijke rol in het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Het zijn prachtige werktuigen die water uit de polder malen, graan malen of hout zagen. Ze hebben er voor gezorgd dat we droge voeten kregen én dat er in de Gouden Eeuw welvaart in ons land kwam.

Een lezing met een tik dus, waarin interesse ontstaat zodat u meer te weten komt. Zien de molens in het Friese land er hetzelfde uit? Zijn er verschillende types? En wat is hun functie en hoe uniek is dat allemaal? Naast het specifieke van met name poldermolens in een schitterend gebied, wordt de lezing doorspekt met doorkijkjes naar de toekomst, zoals verdroging, vernatting, zeespiegelstijging en verzilting. Een lezing met levende monumenten en momenten.

De lezing start om 13.30 uur in Bezoekerscentrum Mar en Klif en de kosten voor deelname bedragen € 5,00 per persoon inclusief een kopje koffie/thee. Opgave: www.nationaallandschap.frl/evenementen

Iedere zondag een lezing

Tijdens de Open Museum Maand in november is er op iedere zondagmiddag een interessante lezing. Op 9 november Schippersvrouwen, verhalen boven water door historicus Alice Booij en op 26 november een lezing Als de muren konden praten… …historische Friese interieurs in beeld door drs. Eva Hage. Opgave en meer informatie op www.nationaallandschap.frl/evenementen

Naast de expositie over Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân organiseert Bezoekerscentrum Mar & Klif regelmatig activiteiten en excursies en kan men er terecht voor (toeristische) informatie over het Nationaal Landschap.

Bezoekerscentrum Mar & Klif is in november extra geopend op vrijdag en zaterdag van 11:00 – 17:00 uur en op zondag van 13:00 – 17.00 uur.