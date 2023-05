Lezing in Bibliotheek Sneek: slaap belangrijk? Johannes Krol vertelt precies waarom!

SNEEK - Dinsdag 30 mei geeft slaapcoach Johannes Krol een lezing over de werking en het nut van slaap in Bibliotheek Sneek. Johannes heeft een slaappraktijk, Slaapkracht, en vertelt vanuit zijn eigen ervaring waarom slaap zo belangrijk is. In zijn praktijk helpt Johannes mensen om op een natuurlijke manier beter te slapen.