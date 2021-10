Lezing Flip van Doorn over ‘De Friezen’ bij Van der Velde

SNEEK- Op woensdag 13 oktober komt schrijver en journalist Flip van Doorn uit IJlst voor een lezing over zijn boek De Friezen naar boekhandel Van der Velde in Sneek. Niet alleen onder de Friezen zelf is het boek een groot succes, ook buiten Friesland is het een bestseller.

Van Doorn groeide op in de Randstad, maar woont en werkt inmiddels ruim elf jaar in Friesland – de provincie die zijn grootvader om economische redenen moest verlaten. Dat maakt dat hij de Friesen soms van een afstandje, dan weer vanuit hun midden kan observeren. In een avondvullend programma belicht Flip van Doorn de mythes in de Friese geschiedenis, de rol die het landschap door de eeuwen heen speelde en de historische banden van de Friezen met Europa. Hij vertelt ook over zijn onderzoek en de totstandkoming van het verhaal, gaat in gesprek met lezers en beantwoordt vragen.

Flip van Doorn, De Friezen Woensdag 13 oktober, 20.00 uur Boekhandel van der Velde Sneek, Kruizebroederstraat 36 Toegang € 5,00 Reserveren gewenst Voor de lezing is een corona toegangsbewijs noodzakelijk.