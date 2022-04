Lezing Ferdinand van der Neut in Theater Lewinski

SNEEK - Deze lezing zal gebaseerd zijn op twee levensechte recente visioenen. Thema’s zijn de rol van het duister (ook wel onlicht genoemd) in de schepping, en de opbloei van een nieuwe mens die een nieuwe wereld bouwt. Bezielde handen bouwen bezielde structuren, en niemand anders dan de bewuste mens is in staat om een blijvend eerlijke, vrije en waarachtige wereld te creëren. De tijd van hopen op het oude is voorbij, en maakt plaats voor vertrouwen in het nieuwe, al zichtbaar in de ogen van de mensen om je heen.