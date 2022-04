Lezing Erica Schaper: Ubuntu richt zich op wat mensen bindt

SNEEK- Erica Schaper zal op donderdag 7 april een voordracht geven over Ubuntu in het kader van de open bijeenkomsten van de Sneker Vrijmetselaarsloges. Aan de hand van voorbeelden uit haar eigen leven schetst zij manieren waarop Ubuntu in de praktijk kan worden toegepast om jonge mensen te helpen wereldburgers te worden. Zij verbindt Ubuntu ook met haar eigen waarden en de verdiepende reis die zij onlangs heeft gemaakt waarin de verbinding tussen christendom, Jodendom en islam centraal stond.

Erica Schaper is sinds een paar jaar voorzitter van het College van Bestuur NHL Stenden en zet zich met name in voor inclusief onderwijs, voor onderzoek dat wereldwijde impact maakt en voor een sterke verbinding met de regio’s waar de hogeschool te vinden is. Ze houdt altijd een focus op de mensen en de wereld om ons heen.

Ubuntu

Leidraad voor haar denken en doen is Ubuntu, de filosofie die stamt uit het zuidelijke deel van Afrika en draait om toewijding in het geven en nemen, het delen in groepen en het uitdragen van wat mensen bindt en niet wat mensen scheidt. Bisschop Desmond Tutu en Nelson Mandela baseerden hun handelen op deze denkwijze, die in de kern draait om menselijkheid. Het idee is dat een mens alleen gelukkig kan zijn als anderen dat ook zijn en zelf lijdt op het moment dat deze een ander ziet lijden. Het resultaat is een band en het voorkomt jaloezie of wraakzucht.

De bijeenkomst wordt gehouden in het Logegebouw aan de Looxmagracht 20 te Sneek. De avond begint om 20.00 uur en de deuren zijn ruim tevoren geopend voor een ontvangst met koffie en thee. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Aanmelden kan via een mailtje aan secretaris.loge040@Vrijmetselarij.nl.