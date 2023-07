Lezing en stadswandeling over sporen van het slavernijverleden in Sneek

SNEEK - Op 1 juli 2023 is het Herdenkingsjaar Slavernijverleden gestart, een jaar waarin het Nederlands Koninkrijk stilstaat bij dit pijnlijke verleden, en bij hoe dit nog steeds een rol speelt in het leven van mensen. In het kader van dit herdenkingsjaar organiseert het Fries Scheepvaart Museum op zondag 30 juli een korte lezing met stadswandeling, waarin onderzoeker Barbara Henkes ons de sporen van het slavernijverleden in Sneek laat zien.

Vaak wordt gedacht dat de slavernij in Fryslân geen rol speelde. De koloniale gebieden waren immers ver weg, en er waren geen Kamers van de VOC of WIC gevestigd in de provincie. Dat beeld klopt niet, zegt universitair docent Barbara Henkes van de Rijksuniversiteit Groningen. In het boek Sporen van het slavernijverleden in Fryslân publiceerde ze de resultaten van haar onderzoek. Zo ontdekte ze dat in de 18e eeuw alleen al uit Sneek ruim 530 mannen vaak meerdere keren aanmonsterden op schepen van de VOC.

In het Fries Scheepvaart Museum zijn ook verschillende objecten te vinden die te maken hebben met de handel tussen Nederland en de koloniën. In de versieringen van schepen, zien we bijvoorbeeld verwijzingen naar de ‘exotische’ landen waarmee Nederlanders in contact kwamen door deze handel. Ook is er een zaal over de Friese Admiraliteit, die betrokken was bij de verdediging van de koloniën en de bescherming van de schepen die de handelswaar vervoerden.

Op zondag 30 juli zal Barbara Henkes stilstaan bij de sporen van het slavernijverleden die te vinden zijn in het museum, en vervolgens een korte wandeling door de stad begeleiden, waarbij ze inzoomt op de betrokkenheid van de inwoners van Sneek. De middag start om 14.00 uur in het museum, en er zijn 20 plaatsen beschikbaar. Kaarten à € 12,50 (inclusief koffie/thee) zijn verkrijgbaar via de website van het museum, voor museumkaarthouders en leden kost deze middag € 5,50.

Later in het jaar zullen ook gidsen van het museum de rondleiding en stadwandeling gaan geven, zodat meer mensen kennis kunnen maken met de sporen van het slavernijverleden in Sneek.