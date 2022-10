Lezing ‘Doodse dingen’, van historicus Wim Cappers in Vrijmetselaarsloge Sneek

SNEEK- Historicus Wim Cappers is op donderdag 3 november te gast in de vrijmetselaarsloge in Sneek. In de week van Allerzielen en Allerheiligen, Halloween en Día de Muertos, neemt Cappers ons mee in een Nederlandse geschiedenis van het laatste eerbetoon aan overledenen.

Cappers studeerde geschiedenis en specialiseerde zich als funerair historicus. Als freelancer maakt hij tentoonstellingen en geeft hij lezingen en cursussen. Hij schrijft in vakbladen en publiceerde onder meer boeken over de Haagse begraafplaats Oud Eik en Duinen en over de crematiebeweging. Hij promoveerde op de geschiedenis van een funeraire cultuur in Nederland.

Concrete voorbeelden



In zijn lezing ‘Doodse dingen’ gaat hij in op de rol van begraafplaatsen door de eeuwen heen. Waarom begroeven we onze doden eerst in en rond de kerk? Waarom kwamen er later begraafplaatsen buiten de bebouwde kom? En waarom kiezen mensen nu voor cremeren of een natuurbegraafplaats? Wim Cappers geeft aan de hand van concrete voorbeelden inzicht in deze veranderingen en verheldert wat de functies van ‘doodse dingen’ als kerkhoven, klassieke begraafplaatsen, crematoria en natuurbegraafplaatsen in de loop der tijd zijn geweest.

Aanmelden wenselijk

Aanvang 20.00 uur, de deur is open vanaf 19.30 uur. In verband met de beperkte ruimte is aanmelden wenselijk, dat kan via secretaris.loge040@vrijmetselarij.nl

Voor deze avond wordt een bijdrage van € 7,50 per persoon gevraagd, dat is inclusief koffie/thee vooraf en een drankje en versnapering na afloop.