Lewinski hoopt op 30 mei haar deuren weer te openen

SNEEK- Lewinski hoopt op 30 mei a.s. haar deuren weer te openen! Op die dag komt de Anne Feenstra band optreden. In 2020 zouden ze hun 10-jarig bestaan vieren. Tante Corona dacht en denkt daar anders over. Alle optredens in binnen- en buitenland zijn doorgeschoven naar 2021. Maar de jonge heren hebben niet stil gezeten. In november 2020 is hun dubbel LP met de titel “dubbel en dwars” uitgebracht. Deze gaan ze ten gehore brengen in Lewinski. Na-afloop kunt u een maaltijd mee-eten (indien gereserveerd vooraf).