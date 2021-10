Levertijd nieuwe auto's bij veel merkdealers onbekend: Wereldwijd chiptekort raakt autobedrijven hard

SNEEK- Waar autofabrikanten eerst werden geteisterd door Corona, gooit nu het wereldwijde tekort van halfgeleiders (microchips) roet in het eten. Dit zorgt ervoor dat fabrieken worden stil gelegd. Het gevolg hiervan zijn onvoorspelbare levertijden en nauwelijks tot geen voorraad van auto’s bij de merkdealers. ABD is dealer van Renault, Nissan en Dacia en kan als één van de weinige autobedrijven nog wel uit voorraad leveren.

Doordat ABD vroegtijdig zo’n 285 auto’s heeft ingekocht, kan de Friese dealer voorlopig “gewoon” uit voorraad leveren. Volgens Wouter Broekema van ABD ontstaat er momenteel vooral een tekort aan bedrijfsauto’s. “De vraag is momenteel groter dan het aanbod. Gelukkig kunnen bedrijven bij ons terecht, wij hebben bijvoorbeeld nog zo’n 175 bedrijfswagens op voorraad” lacht Broekema. Toch is hij wel enigszins bezorgd, want met het huidige tempo van verkopen zal ook deze voorraad snel slinken.

Momenteel is het niet te voorspellen wanneer autofabrikanten de productie weer op orde hebben, maar ABD heeft nog genoeg voorraad. Broekema hoopt, uiteraard ook voor collega dealers, dat het leveringsprobleem van nieuwe auto’s snel zal worden opgelost.