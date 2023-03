Levenstherapeut maakt Elfstedentocht om licht in harten aan te steken ‘Terug naar jezelf in 11 Friese steden’

BOLSWARD - Levenstherapeut Esther van der Werf begint op 22 april met een ‘11 steden Hartentocht’ langs alle Friese steden. Elke maand bezoekt ze een andere stad en geeft hier een vertelling uit hart en ziel, met een healingceremonie om mensen weer in verbinding met zichzelf te laten komen. “Het wordt een spirituele tocht over het leven van de bezoekers, waarbij ik hoop, geloof en vertrouwen wil meegeven.” In elke stad staat een ander thema centraal. De tocht begint, net als de jaarlijkse fietselfstedentocht, in Bolsward.

De ‘11Steden Hartentocht’ is een tocht over de reis van de ziel op zoek naar liefde. Tijdens deze tocht wil Van der Werf mensen helpen herinneren dat ze alles in zich dragen wat ze nodig hebben om het leven aan te kunnen en dat liefde altijd bij hen blijft. “Veel mensen die onderweg zijn, voeren een harde battle met zichzelf, ze zoeken de liefde buiten zichzelf”, legt Van der Werf uit. “Ze twijfelen of ze goed genoeg zijn, of ze voldoende zijn. Ze kunnen zich verstrikt voelen in hun eigen gedachten.”

In verbinding met jezelf

Van der Werf wil mensen helpen om weer in verbinding met zichzelf te komen, maar ook dat het leven kansen biedt. “Je mag ervan uitgaan dat alles wat je meemaakt, zo bedoeld is”, vertelt Van der Werf. “Ik voel intuïtief in op de mensen die aanwezig zijn en zo komen de verhalen tot mij. Bezoekers zullen ervaren dat het verhaal dat ik vertel over hen gaat.” De verhalen geven bezoekers troost, hoop, aanmoediging, kracht en vertrouwen. Er komen ook veel jongeren naar Esther toe. Zij geven vaak terug: ‘ik wist niet dat ik het leven ook zo kon zien’.

De Elfstedentocht als metafoor

Van der Werf gebruikt de Friese Elfstedentocht als metafoor voor de barre tocht van een mensenleven. “Want het leven kent soms flinke tegenslagen, maar is ook een hele mooie tocht.” Van der Werf wil bezoekers die mooie kant laten voelen. De ceremonies vinden plaats in kerken en zalen in de elf Friese steden. Het is mogelijk om de hele tocht te volgen, maar mensen kunnen ook een stad naar keuze bezoeken.

Over Esther van der Werf

Esther van der Werf is een therapeut gespecialiseerd in rouw en innerlijk kind werk, en een magische verteller. Ze geeft onder meer trainingen en workshops om mensen weer in verbinding met zichzelf te laten komen. Ze heeft in de afgelopen zeven jaar meer dan 15.000 mensen begeleid op hun weg naar zichzelf. Ook houdt ze regelmatig vertellingen als spreker. Er wordt over Van der Werf gezegd dat zij een brenger van rust en vertrouwen is. Dit straalt ze uit en geeft ze door.