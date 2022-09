Levende etalages & levende standbeelden tijdens Koopzondag Sneek

SNEEK- Levende etalages is het thema van koopzondag 4 september. Een aantal winkels heeft een levende etalage of ludieke actie in winkel. De winkeliers in Sneek toveren vandaag hun etalage om in een levende etalage. Van kleine modeshows tot een mini act of een kunstenaar, de ondernemers zijn opgeroepen om het centrum van Sneek tot één grote levende etalage te maken. Verder staan er diverse levende standbeelden in het centrum van Sneek, mede mogelijk gemaakt door Vereniging Ondernemend Sneek en het Ondernemersfonds Sneek.

Winkeletalages en -acties

Een aantal winkels heeft hun winkel actie aangemeld. Zo zal bij Ziggo Fashion vestiging aan het Grootzand 18, een schilderes haar schilderkunsten laten zien. De schilderijen van deze schilderes hangen altijd al in de winkel en nu komt ze live schilderen in de etalge komende zondag. Bij Medaillon Bijous aan het Grootzand 73 staat ‘Het Snoepke’ met een kraam. Leerlingen van de muziekschool komen live muziek maken. Er is een gratis grabbelton voor kinderen tot zes jaar. Onder de klanten wordt een Milano ring verloot. Er zijn levendige modellen met de nieuwste mode van De Duif mode en er is een gratis hapje en een drankje, verzorgd worden door restaurant Aan de Gracht. De Hema Oosterdijk heeft een draaiend rad in de etalage waar klanten prijzen mee kunnen winnen. Bruna Oosterdijk heeft in de winkel een verkleed persoon die in de winkel gratis producten zal uitdelen aan klanten. Bij het dropwinkeltje in de Scharnestraat zal de bekende Friese schilder Martin Sybesma uit Kubaard acte de présence geven en gaat in of bij de winkel zitten te tekenen. In de etalage zullen zijn schilderijen ook te zien zijn. En verder zullen vast nog veel winkels aan de oproep gehoor geven hun etalage in te zetten tot een interactieve scene of een andersoortige actie in/om de winkel. Laat je verrassen en kom naar Sneek zondag.

Levende standbeelden

De werkgroep binnenstad van Ondernemend Sneek zal het centrum verder aankleden met levende standbeelden. Zo komt ‘De Waterdrager’ in Sneek als een echt klassiek ‘levend’ standbeeld. De waterdrager brengt een oude mythe opnieuw tot leven. Hij staat in contact met de universele bron…. en de oude akkers bevloeit met het nieuwe levenswater. De brenger van de nieuwe tijd, het Aquarius tijdperk. Het duo van ‘Barok in Brons’ voelt zich op iedere plek in hun element. Frivool spel van fraaie bewegingen, fixaties in sprekende poses en non-verbale interactie met het publiek.

De twee zilvergekleurde klassieke figuren van ‘Rococco in zilver’ zijn als een levend schilderij met decoraties als tableaux vivant inzetbaar. Animatie act met typische bewegingspatronen in een afgewisseld spel van beweging en fixatie. De bij-de-tijdse figuren van ‘Duo de Wit’ passen in ieder hedendaags decor zoals een drukke winkelstraat, een etalage op hun sokkels in de zaal of bij de ingang voor een ludieke ontvangst van het winkelend publiek. Ook komt ‘Hendrik-Jan de Tuinman’ naar Sneek zondag. Hij is weer druk in de weer met het ordenen en onderhoud van de beelden tuin en het volgende moment staat hij weer leunend eventjes uit te rusten of neemt hij plaats op het bankje naast de stille dame. Ze koesteren een stille liefde voor elkander en de interactie tussen beide leidt tot verrassende momenten.