Als je een tuin hebt, is dit helemaal aannemelijk. Dit is niet alleen voor jezelf ideaal, maar ook voor jouw kinderen. Zij kunnen dan immers lekker in de tuin spelen. Toch is niet ieder kind even happig op buitenspelen. Dit is vaak het geval als er niet veel te beleven is in de tuin. Gelukkig kun je hier zelf verandering in brengen. Hoe? Bijvoorbeeld door een schommel neer te zetten. Je kunt ook buitenspeelgoed voor jouw kids kopen. Om jou een handje te helpen, zetten we hier het leukste buitenspeelgoed voor deze zomer op een rijtje.



Zand- en watertafel



Als je wilt dat jouw kinderen in de zomer meer tijd buiten doorbrengen, is het aan te raden om leuk buitenspeelgoed te kopen. Overweeg in dat geval eens een grote zand- en watertafel te kopen. Als je zo’n tafel in jouw tuin neerzet, vermaakt jouw kind zich ongetwijfeld in de tuin. Dat is ook niet gek, want dankzij deze tafel kunnen ze zowel met zand als met water spelen. Als ze het zand en water met elkaar mengen, ontstaat er modder. Hierdoor kunnen jouw kinderen bijvoorbeeld een mooi zandkasteel bouwen. Grote voordeel van een zand- en watertafel is dat je zelf niet continu een oogje in het zeil hoeft te houden.



Zwembad



Wanneer de temperatuur oploopt tot boven de dertig graden, vind jouw kind het mogelijk te warm om buiten te spelen. Met een zwembad breng je hier verandering in. Dankzij dit buitenspeelgoed kan jouw kind namelijk verkoeling zoeken op warme dagen. Zwembaden zijn er vandaag de dag in allerlei soorten en maten. Baseer jouw keuze voor een zwembad altijd op de leeftijd van jouw kind. Is hij of zij nog relatief klein? Kies dan voor een ondiep zwembad. Op deze manier is de kans op verdrinking minimaal. Als jouw kind in het zwembad speelt, raden wij je aan zelf in de buurt te blijven.



Tipi



De meeste kinderen vinden het fijn om een eigen plek te hebben waar zij kunnen spelen. Daarom heb je in huis mogelijk wel een speciale speelkamer ingericht. In de tuin hebben kinderen vaak geen eigen plek om te spelen. Je kunt een zandbak neerzetten, maar hier is jouw kind mogelijk al snel op uitgekeken. Overweeg daarom een tipi te kopen. Deze tent kun je op het terras of op jouw gazon neerzetten. Met deze speeltent creëer je een plek waar jouw zoon of dochter zichzelf kan vermaken. In de tipi kunnen ze met speelgoed van binnen spelen, maar ook met buitenspeelgoed. Bijkomend voordeel van zo’n speeltent is dat jouw kind nooit in de volle zon zit.



Speeltoestel



Als je wilt dat jouw kind zich in de zomer kan vermaken in de tuin, kun je ook een speeltoestel kopen. Bij een speeltoestel denken de meeste mensen al snel aan een schommel. Dit is inderdaad een toestel waar kinderen zich zeer goed mee kunnen vermaken in de tuin. Toch zijn er ook nog talloze andere mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld ook een glijbaan kopen. Ben je bang dat jouw kind snel is uitgekeken op een schommel of glijbaan? Kies dan voor een speeltoestel met zowel een schommel als een glijbaan. Sommige van deze speeltoestellen hebben een huisje, waardoor jouw kind ook een eigen plek heeft om te spelen.



Trampoline



Heb je relatief veel ruimte in de tuin? Dan kun je er zonder problemen een speeltoestel neerzetten. Als jouw kinderen te groot zijn voor zo’n toestel, geniet dit niet jouw voorkeur. In dat geval kun je overwegen een trampoline te kopen. Met dit speeltoestel vermaken jouw kinderen zich ongetwijfeld uitstekend. Ze kunnen er namelijk allerlei kunstjes en spelletjes op doen. Je kunt ervoor kiezen om een trampoline op het gras te zetten, maar het is ook mogelijk om hem in te graven.