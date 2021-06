Als je het leuk vindt om in de keuken bezig te zijn, kun je er ook voor kiezen om zelf een taart te bakken. Je kunt een appeltaart bakken, maar dit vind je misschien wel te standaard. Probeer in dat geval eens iets anders. Koop bijvoorbeeld verschillende soorten bakmixen, zodat je naar hartenlust kunt experimenteren. Kun je nog wel wat inspiratie gebruiken? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst zetten wij namelijk een aantal leuke ideeën voor het maken van een taart op een rijtje.



Maak een stapeltaart

Wil je echt eens een bijzondere taart maken? Dan is een stapeltaart mogelijk een optie. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het hier om een taart die uit meerdere lagen bestaat. Heb je nog niet al te veel ervaring met het bakken van taarten? Begin dan eerst met een dubbele laag. Als je een redelijk ervaren bakker bent, kun je ook meerdere lagen maken. Voordat je begint met het maken van een stapeltaart, moet je ervoor zorgen dat je alle benodigdheden in huis hebt. Online vind je een uitgebreid assortiment, zodat je binnen de kortste keren aan de slag kunt.



Het mooie aan een stapeltaart is dat je deze kunt maken voor verschillende gelegenheden. Zo kun je deze taart bijvoorbeeld maken voor de verjaardag van jouw zoon of dochter. Hij of zij vindt het vast en zeker geweldig om zo’n stapeltaart te krijgen. Daarnaast worden stapeltaarten vaak gebruikt tijdens een zogeheten gender reveal party. Hierbij wordt het geslacht van een baby onthuld. Afhankelijk van het geslacht heeft de binnenkant van de taart dan een roze of blauwe vulling.



Kies voor een coockie cake

Wanneer je eens iets anders wilt dan gebruikelijk, kun je voor een coockie cake kiezen. Dit is een taart in de vorm van cijfers of letters. Je kunt er overigens ook voor kiezen om een coockie cake in een andere vorm te maken. Doordat de basis van deze taart gemaakt is van cake, is hij lekker luchtig. Op de bovenkant van een coockie cake worden toefjes slagroom aangebracht. Deze toefjes decoreer je vervolgens, zodat er een mooie en sierlijke ontstaat.



Het mooie aan een coockie cake is dat je helemaal zelf bepaalt hoe je deze taart decoreert. Wil je een gezond tintje geven aan de taart? Dan kun je de taart decoreren met verschillende fruitsoorten. Daarnaast zijn er tal van andere mogelijkheden. Als je de taart voor een kind maakt, kun je hem bijvoorbeeld decoreren met snoep. We zien ook vaak dat een coockie cake wordt gedecoreerd met mini-stroopwafels of chocolade. Vind je het lastig om een decoratie te kiezen? Probeer dan te achterhalen waar de persoon voor wie je de taart maakt dol op is. Als je dit weet, kun je er eventueel voor kiezen om de betreffende lekkernij als decoratie voor een coockie cake te gebruiken.



Werk jouw taart af met marsepein

Een groot aantal taarten wordt gemaakt van cake. Voor wat betreft de vulling zien we tegenwoordig de meest bijzondere creaties voorbijkomen. Toch draait het bij het maken van een taart niet alleen maar om de binnenkant. Nee, want je wilt namelijk dat jouw taart er aan de buitenkant ook mooi uitziet. Overweeg in dat geval om de taart af te werken met marsepein. Met behulp van marsepein kun jij jouw taart bijvoorbeeld een kleurtje geven. Daarnaast kun je marsepein gebruiken om decoratie voor de taart te maken.



Ben je van plan jouw taart af te werken met marsepein? Zorg er dan wel voor dat je alle benodigdheden in huis hebt. Uiteraard moet je marsepein kopen, maar er is meer. Je hebt namelijk ook een roller nodig om de marsepein plat te rollen. Een modelleermesje is ook geen overbodige luxe. Hiermee kun je marsepein afsnijden, maar ook in model brengen.



MonChoutaart met bodem van Bastogne

Als je nog niet eerder zelf een taart gebakken hebt, vind je de bovenstaande taarten misschien wat te ingewikkeld om mee te starten. Gelukkig kan het ook en stuk makkelijker. Je kunt namelijk ook een MonChoutaart bakken. Grote voordeel van deze taart is dat het bakken ervan niet heel erg ingewikkeld is en ook weinig tijd in beslag neemt. Toch vinden sommige mensen het wat saai om hun gasten een MonChoutaart voor te schotelen. Geldt dit ook voor jou? Overweeg dan eens om de bodem van Bastognekoeken te maken.



Om een bodem van Bastogne te maken, koop je een pak van deze koeken in de supermarkt. Voordat je begint met bakken, verkruimel je allereerst de koeken. Doe ze hiervoor in een zak en sla er met een deegroller op. Hierdoor worden de kruimels allemaal even klein. Smelt daarna wat boter in een pannetje en meng dit met de Bastognekruimels. Verdeel het mengsel vervolgens over de bodem van het bakblik en breng hier de MonChou op aan. Gelukt? Laat het mengsel dan twee uur opstijven in de koelkast. Verdeel tot slot het vlaaifruit over jouw MonChoutaart en je kunt hem aansnijden.