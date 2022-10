Lês-mar-foar-wiken feestelijk afgesloten bij bibliotheek Grou

GROU- In de maand september werd in het kader van de Lês-mar-foar-wiken in de hele provincie voorgelezen aan peuters op zo’n 400 peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en bij gastouders. De feestelijke aftrap vond plaats op 3 september met een groot Tomke voorleesfeest bij paviljoen MeM in Buitenpost. Vrijdag 30 september waren de laatste voorleesactiviteiten en werd de voorleesmaand in stijl afgesloten met de voorstelling ‘Tomke syn pyamadei’ van Geartsje Douma in de bibliotheek van Grou.

In totaal zijn er tijdens de Lês-mar-foar-wiken meer dan 25.000 Tomke-boekjes uitgedeeld aan Friese peuters. In de Stellingwerven werden daarnaast nog eens 1000 Stellingwerfse boekjes uitgedeeld. Tegelijkertijd waren er de hele maand september nieuwe avonturen van Tomke te zien bij Omrop Fryslân en maake Tjitsfloch vlogs over de verhaaltjes en liedjes uit het Tomke-boekje. Bij de bibliotheken konden kinderen naar voorstellingen van Tomke-schrijfster Geartsje Douma, zangeres Janneke Brakels en De Vertellende Piano.

“Wy sjogge werom op in prachtige en suksesfolle earste edysje fan de Lês-mar-foar-wiken”, zegt Hieke Rienstra, projectcoördinator vve bij de Afûk. “Earder waarden de foarlêsaktiviteiten en in nij, fergees Tomke-boekje foar alle Fryske pjutten byelkoar brocht yn de Fryske Foarlêswike, mar om’t de organisaasje feroare is, wie it ek de tiid foar in nije namme en opset.” In 2023 zijn er in september weer Lês-mar-foar-wiken met natuurlijk weer een nieuw Tomke-boekje en heel veel leuke voorleesactiviteiten voor peuters.

De Lês-mar-foar-wiken binne zijn een initiatief van de Tomke-werkgroep. De algemene coördinatie van het project is in handen van de Afûk en FERS. Omrop Fryslân, Cedin en Sintrum Frysktalige Berne Opfang (SFBO) zorgen voor promotie en versterking.