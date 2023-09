'Lês-mar-foar-bus' komt naar Sneek

Tijdens de lês-mar-foar-wiken wordt overal in Fryslân voorgelezen. Dit kan thuis zijn, bij de kinderopvang, bij gastouders of op scholen. Daarnaast rijdt er in deze weken een echte Tomke&Keimpe-bus door Fryslân. Een bus die door Arriva omgetoverd is tot voorleesbus en die kun je overal zomaar tegenkomen. Dinsdag dus in Sneek! De voorleesweken zijn gestart op 11 september en duren nog tot en met 29 september.

Kijk voor meer informatie op: Lês mar foar!