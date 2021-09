Leren en (alvast) werken bij de Antonius Zorggroep: maak jij ons beter?

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Antonius Zorggroep.

De Antonius Zorggroep bestaat uit het Antonius Ziekenhuis en Thuiszorg Zuidwest Friesland. Wij bieden een breed pakket aan zorg, waaronder ziekenhuiszorg, thuiszorg, spoedzorg, zorgbemiddeling en services aan huis via Thuishotel. Met zo’n 3.000 mensen werken wij dagelijks aan betrokken en betrouwbare zorg voor alle inwoners van de regio Zuidwest Friesland, de Noordoostpolder en Urk. Op weg naar 2022 combineren we het beste uit twee werelden: ‘in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan’.

Mogelijkheden voor stage of afstudeeronderzoek

Wij zijn voortdurend op zoek naar enthousiaste en leergierige mensen die een deel van hun opleidingstraject willen doorlopen bij de Antonius Zorggroep. Jaarlijks vinden veel studenten een stageplaats bij ons. Zowel op MBO-, HBO- als universitair niveau ben je bij de Antonius Zorggroep verzekerd van optimale begeleiding en een mooie ervaring. Meer weten over stagemogelijkheden of afstudeeronderzoek? Kijk dan op onze website bij stagevacatures.

Ervaring op doen in de zorg naast je studie of als starter

Naast je studie alvast aan het werk in de zorg of een vliegende start maken in je carrière? Op dit moment hebben we interessante vacatures in diverse teams van Thuiszorg Zuidwest Friesland. Thuiszorg Zuidwest Friesland biedt al 75 jaar goede zorg en ondersteuning thuis. Zo kom je bij mensen thuis om de zorg af te stemmen op hun persoonlijke wensen. Bijvoorbeeld voor persoonlijke verzorging, verpleegkundige zorg (overdag of ’s nachts), technische thuiszorg, individuele (thuis)begeleiding, wondzorg, dementiezorg, kindzorg en personenalarmering.

Of ga aan het werk binnen de flexpool van de Antonius Zorggroep, waarbij je ingezet kan worden in de flexpool van de thuiszorg of het ziekenhuis. Daarnaast bieden we regelmatig mogelijkheden voor vakantiewerk, een goede manier om alvast ervaring op te doen in de thuiszorg. Houd hiervoor deze pagina in de gaten.

Nog meer lezen over werken en leren bij de Antonius Zorggroep doe je hier.

Op dit moment hebben wij binnen de Antonius Zorggroep alle collega’s nodig voor de huidige primaire zorgverlening/situatie m.b.t. COVID-19. Daarom zijn we dit jaar helaas fysiek niet aanwezig bij het Werkfestival op 18 september 2021. Volgend jaar zijn we graag weer van de partij om je live te ontmoeten tijdens het Werkfestival 2022. Natuurlijk maken we tot die tijd graag kennis met jou als je enthousiast bent over (één van) bovenstaande mogelijkheden! Dit kan door contact op te nemen met Eline Lageveen, Unitleider Thuiszorg Zuidwest Friesland, via 06 20 92 53 83 of via e.lageveen@thuiszorgzwf.nl

✔ Kennismaken met de bedrijven tijdens het Werkfestival Súdwest-Fryslân? Schrijf je in via https://bit.ly/3gKFcL1

✔ Check hier alle deelnemers: https://bit.ly/3ytBPOO