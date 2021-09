Leonie van Wier beste Optiekstudent 2021

Houten- Leonie van Wier is de Beste Optiekstudent 2021! Uit zes genomineerden koos de vakjury Leonie. Dit optiektalent combineerde haar opleiding met topsport: zwemmen. “Voordat zij op haar stageplek verscheen had ze er al een training voor het NK zwemmen op zitten.”

Topsporter Leonie



Winnares Leonie van Wier (19) volgde haar optiekopleiding aan het Deltion College in Zwolle en liep haar stage bij Dikhoff & Schurer opticiens in Sneek. Bijzonder aan Leonie is dat ze deze opleiding combineerde met topsport: zwemmen. Binnen het Deltion kreeg ze de status ‘topsporter’, wat betekent dat ze de ruimte kreeg voor haar sport naast haar opleiding. Een gedisciplineerde student mag zich op deze manier bewijzen. Studiebegeleider Erik Janssen: “En dat deed Leonie. Haar schoolresultaten leden niet onder haar trainingen en wedstrijden. Sterker nog: door haar enorme inzet, discipline en ook goede verstand weet zij steeds goede resultaten te behalen.”

Ook praktijkbegeleiders Kirsten Rabe en Hans dan Hartog van Dikhoff & Schurer zijn enthousiast over Leonie: “Gedisciplineerd, een woord wat bij meerdere collega’s werd genoemd als wij vroegen haar te omschrijven. Voordat zij op haar stageplek verscheen had ze er al een hele ochtend op zitten. De wekker ging om 05.00 uur om te trainen voor het NK zwemmen, soms wel vijf keer per week. Daarnaast is ze een teamplayer, ze helpt anderen graag en toont initiatief.” Zwemtrainer Rick Driezen: “Voor Leonie hebben zwemmen en school altijd even hoog gestaan. Met beide wilde ze het maximale eruit halen. Daar werkt ze dan ook hard voor, volle bak naar school en dan ook nog eens 10-14 uur per week in het water liggen. Ik denk dat Leonie haar ervaring in het zwemmen heel goed heeft kunnen gebruiken tijdens haar opleiding.” Leonie gaat nu verder met de hbo-opleiding Optometrie.

Genomineerden

De scholen hebben allemaal zelf een genomineerde voorgedragen, op basis van input van de stage- en studiebegeleider. De vakjury koos vervolgens een winnaar uit deze genomineerden. De jury keek niet alleen naar prestaties op school, maar ook naar wat de kandidaat bijzonder maakt en hoe hij/zij het in de klas en in het optiekbedrijf deed.

In de vakjury, samengesteld door brancheorganisatie NUVO (Nederlandse Unie van Optiekbedrijven), zaten drie gerenommeerde professionals uit de optiekbranche. Naast Leonie waren nog vijf andere optiektalenten in de race: Sophie van Thiel (DHTA, Utrecht), Parya Noorozi (Gilde Opleidingen, Roermond), Cedy van der Plas (Regio College, Zaandam), Thea Moonen (Summa College, Eindhoven) en Ramtin Karimi (Zadkine, Rotterdam). Alle genomineerden ontvingen een cheque van 100 euro. Winnares Leonie kreeg een cheque van 500 euro.

Keurmerk en Ziewatjekan

Met deze jaarlijkse verkiezing vraagt de NUVO aandacht voor het belang van goede oogzorg. In Nederland is het voor opticiens niet verplicht om een diploma te hebben. Veel mensen weten dat niet. Op www.nuvo-keurmerk.nl kun je zien of een optiekbedrijf lid is van de NUVO en het NUVO keurmerk voert. Alleen bedrijven met gediplomeerde opticiens mogen dit keurmerk voeren.