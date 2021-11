Leon Brinksma - de Flits van Snits - zoekt sponsors

SNEEK - Pararenner Leon Brinksma van het Fryske Tandem Team is op zoek naar sponsors die hem willen helpen zijn favoriete sport, namelijk wielrennen, te kunnen blijven beoefenen.

"Ik ben Leon Brinksma , de Flits van Snits. Als wielrenner van het FryskeTandem Team heb ik onder andere al 4 NK titels tijdrijden en 3 NK titels op de weg behaald bij het ID-G wielrennen. Ik heb een licht verstandelijke en visuele beperking. vanwege mijn visus beperking rijd ik daarom op een racetandem. De piloot, mijn ogen, zit voorop en ik ben de stoker en zit achterop."

"Het ID-G wielrennen is voor mensen met een verstandelijke beperking. Omdat wielrennen niet goedkoop is vanwege de dure materialen en de vele reiskosten zoek ik nog een aantal sponsors. Elk bedrag is welkom en ben ik blij mee. Mocht u mij willen ondersteunen, dan kunt u op mijn website het frysketandem.nl vinden hoe u zich kunt aanmelden. Als u mij ondersteunt wordt u ook op mijn sponsorpagina van mijn website vermeld".

Wie wil Leon steunen?