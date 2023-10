Lemsters winnen biertapwedstrijden in Sneek

Overweldigd door het aantal aanmeldingen kon het niet anders dan een succes worden dit jaar! Met meer dan 75 aanmeldingen werd er vol passie gestreden om de titel ‘Friese biertapkampioen 2023’ .

De Friese horeca was ruim vertegenwoordigd dit jaar. Met deelnemers uit Leeuwarden, Heerenveen, Lemmer, Harlingen, Sneek en zelfs vanaf Terschelling was er een mooie geografische spreiding.

Beachclub Lemmer

Echter stak er één plek/bedrijf met kop en schouders boven de rest uit. Beachclub Lemmer vulde de volledige top 3! Na twee voorrondes en de finale is op de derde plek geëindigd Rene Engwerda, Rene gooide hoge ogen in de voorrondes en stond bovenaan. In de finale moest werd er met een schone lei begonnen en zag hij de zege voorbij gaan aan zijn dochter Janiek Engwerda. Uiteraard vol trots. Als tweede is Lotte van Elk geëindigd, ze maakte een zeer professionele indruk. Janiek heeft een prachtige prestatie geleverd met een super resultaat! Zij mag in januari haar kunsten nogmaals vertonen om de horecava. Hier mag ze strijden om de titel Nederlands kampioen biertappen.

De beste 3 deelnemers van het Fries kampioenschap mogen naar de landelijke finale, echter mag er maximaal één per deelnemend bedrijf naar de finale. Dit houdt in dat Janiek samen met Robin Evertz (vorig jaar Fries kampioen) van Eetcafé de Buurman in Heerenveen en Guido de Mari van De Rus uit Leeuwarden Friesland mogen vertegenwoordigen.

Robin en Guide zijn respectievelijk 4e en 5e geworden in Sneek.