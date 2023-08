Lemmer wint skûtsjesilen bij Terherne

TERHERNE- Het skûtsje van Lemmer heeft de tweede wedstrijd gewonnen in het kampioenschap van de SKS.

Schipper Albert Visser was door het dolle. "Het schip doet het geweldig, en de jongens ook. Met dit weer zijn we heel goed. Morgen krijgen we minder wind, maar daar zijn we ook klaar voor."

Twee keer valse start

Het duurde lang voordat de skûtsjes los konden op de Snitser Mar. Eerst was het wachten tot de Sneekweek klaar was, en toen het startschot eenmaal gegeven was, waren de schippers zo gretig dat ze twee keer massaal vals startten.

Driemaal was scheepsrecht en bij de derde start was Sneek als beste weg. Bij de bovenste ton bleek dat Joure de beste slag gemaakt had. Lemmer kwam er als tweede omheen.

De wedstrijdleiding had gekozen voor een zandloper. Dat is een route met twee kruisrakken. In die kruisrakken kwam het Lemster skûtsje steeds dichter bij dat van Joure. Deze twee liepen steeds verder uit op de rest van het veld. Het werd een tweestrijd.

Windkracht vier

Er stond een mooie windkracht vier op de Snitser Mar, en aan de wind hadden de schepen het water in het gangboord,

Achter de koplopers zeilde Grou een hele goeie wedstrijd. De start was slecht, maar Grou kwam als zesde om de bovenste ton, en zeilde daarna naar de vijfde, de vierde en de derde plek.

Doordat Joure vooral zeilde, kon schipper Rinus de Jong vrij zeilen, maar bij het draaien om de boeien verloor Joure te veel afstand op Lemmer.