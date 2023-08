Lemmer neemt revanche na diskwalificatie met tweede dagprijs in SKS

Voor het eerst dit jaar was er genoeg water om een op-en-neer-baan te varen. Dat is een baan met twee onderste tonnen. Schippers mogen dan zelf kiezen of ze links- of rechtsom varen.

Toen de skûtsjes voor de derde keer bij de onderste boeien waren, was de wind zozeer gedraaid dat er van een echte wedstrijd geen sprake meer was. Een kruisrak was er niet meer, en de commissie kon de boeien zo snel niet meer verslepen. De finishvlag ging omhoog en binnen een minuut kwam Lemmer al over de streep.

"Voor de wedstrijd wel jammer, maar wij vonden het niet zo erg", zegt skipper Albert Visser van Lemmer.

Revanche

Met de winst nam Lemmer revanche op de wedstrijd van een dag eerder. Toen kreeg schipper Albert Visser 14 punten aan de broek doordat hij een protest verloor van d'Heale Moanne.

Er stond een mooie windkracht vier op de Fluezen bij Elahuizen, en bij de start waren de schippers happig als altijd. Pas de derde keer was de start niet helemaal vals, al waren Huizum en Joure wel te vroeg. Die twee moesten terug.

Sneker Pan tweede

Misschien wel de grootste verrassing van de dag was het skûtsje van Sneek. De Sneker Pan kwam als derde om de bovenste ton, en een ronde later lag schipper Jappie Visser van Sneek zelfs tweede.

Meervoudig winnaar Grou lag vierde, maar werd ingehaald door het Earnewâldster skûtsje met debuterend schipper Sieberen van Terwisga.

Bron: Omrop Fryslân