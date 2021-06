Lekker Wads: Smakelijke verhalen en gerechten van Texel tot Fanø

‘Wat aten mijn Texelse opa’s en oma’s eigenlijk?’ vraagt Lodewijk Dros zich af. Onder de gerechten en drankjes die tegenwoordig op de eilanden als authentiek worden aangeprezen, is nauwelijks iets terug te vinden van wat zijn grootouders in hun tijd op tafel zetten. Het Waddengebied is gemoderniseerd door de maalstroom van het toerisme. Daarbij is de oorspronkelijke culinaire cultuur weggevaagd.

'Lekker Wads’, hoe smaakte dat? Via kinderboeken, familieoverlevering en talloze bronnen – van West-Friesland tot Denemarken – ontdekt Lodewijk Dros de vergeten en verguisde keuken van het Waddengebied. En wat voor heerlijkheden men er versmaadde. Met kookspecialist Annette van Ruitenburg schetst hij de traditionele eetgewoonten en het typische soul food van de eilanden. Ze noemen het: Wads. Naast oude recepten presenteert Van Ruitenburg tientallen verrassende gerechten voor de Wadse keuken van 2030, met een bescheiden ecologische voetafdruk. Ze put daarbij uit de culinaire rijkdom van de Waddenregio.

Een vermakelijke duik in de geschiedenis leert dat snert de favoriete Terschellinger hap van prins Hendrik was, dat er echt schapenpoep in de beroemde Texelse groene kaas zat, dat het geheim van Amelandse blauwe koek op zolder ligt, dat Schiermonnikoog Frau Antjes van de vis kende en Vlieland kissebillen, en dat Duitse, Deense en Nederlandse waddeneilanders dol waren op ‘zakkoek’.

En passant levert Lekker Wads verrassende inkijkjes in de erotiek van de duinen en dominees, de overdaad en armoe van boeren, vissers en jutters, en de lekkernijen van prinsen, kinderen en een revolutionair.

Lodewijk Dros (1964) studeerde theologie en werkt bij dagblad Trouw. In 2019 verscheen Eiland in de nevel. Romantische omzwervingen van Pieter Kikkert, de eerste wandelaar op Texel in 1791. Volgens NRC Handelsblad ‘een heerlijk boek’. Annette van Ruitenburg (1961) is mediator en promotor voor producten uit het Waddengebied en woont op Texel. Ze won in 2015 de Gouden Kookboekverkiezing met Liever lokaal, met foto’s van Ruth de Ruwe, die ook de fotografie verzorgt van Lekker Wads.

De Waddenacademie ondersteunt Lekker Wads.

Lodewijk Dros en Annette van Ruitenburg – Lekker Wads. Smakelijke verhalen en gerechten van Texel tot Fanø | Fotografie van Ruth de Ruwe | verschijnt bij Boom uitgevers Amsterdam | ISBN 9789024434169 | paperback met flappen, full colour, 256 pagina's | verkoopprijs €27,50