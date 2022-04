Legervoertuigen en zendamateurs in Kazemattenmuseum

KORNWERDERZAND- Ook in het Kazemattenmuseum is aandacht voor de Nationale Museumweek, dat als thema heeft “Open je wereld“. Bijzondere attracties en een gereduceerde toegangsprijs moeten het museumbezoek stimuleren. In het Kazemattenmuseum zal voor de bezoekers een wereld opengaan.

Radiozendamateurs

Op zaterdag 9 en zondag 10 april zijn radiozendamateurs aanwezig in het Kazemattenmuseum. Radiozendamateurs houden zich hobbymatig bezig met het verzenden en ontvangen van berichten. Met radiozendapparatuur maken ze radioverbindingen met collega-amateurs over de gehele wereld. Oude legerapparatuur uit de periode van de Koude Oorlog wordt gebruikt om demonstraties met morse seinen te geven. Dat is één van de oudste methoden om berichten te versturen, waarbij elke letter een unieke punt-streep code kent.

Zelf seinen mag ook! Lukt het om je naam te seinen dan verdien je een certificaat als herinnering.

Daf YA-126

De DAF YA126 is een legervoertuig uit 1956. De 1-tonner of wapendrager is een 4-wiel aangedreven voertuig. De DAF YA-126 is er in drie verschillende basisuitvoeringen:

wapendrager, radiowagen en ambulance. De Daf YA-126 Club is zaterdag en zondag bij het museum aanwezig met 12 voertuigen.

Re-enactment

Ook is tijdens het weekend een re-enactmentgroep aanwezig. Zij vormen een ‘levende geschiedenis’ en beelden historische gebeurtenissen uit of spelen deze na. De deelnemers zijn in historische uniformen of kleding.

Tijdens het weekend is het museum op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De gereduceerde toegangsprijs is € 5,00 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen. Museumkaarthouders en veteranen kunnen gratis naar binnen. Voor de liefhebber is in het museum ook een stand aanwezig waar originele legerspullen kunnen worden gekocht.