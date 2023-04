Leger des Heils Sneek ruimt de buurt op met 'Uur voor de Natuur'

SNEEK- Met een prikstok de wijk in op zoek naar afval. Dit is wat er vanaf begin april gedaan wordt vanuit locatie Geloven in de Buurt Sneek van het Leger des Heils. Op de donderdagochtend om 10 uur beginnen ze met een bakje koffie of thee waarna ze gezamenlijk de buurt in trekken. Een praatje met elkaar maar ook met de buurtbewoners en een afvalzak die steeds voller wordt.



Binnen het Leger des Heils is vanuit de Himmelwieke het idee ontstaan om eens wat vaker samen de buurt schoon te maken. Vanuit de gemeente Sudwest Fryslân zijn hiervoor prikstokken en afvaldragers beschikbaar gesteld.

Hiermee helpen ze de natuur een handje en wordt er meer bewustwording gecreëerd voor de schoonheid van de omgeving. Samen de handen uit de mouwen steken maar ook gezellig samenzijn in de buurt is wat hen drijft.



Wil je ook eens meelopen? Dit kan, stuur een bericht naar evert.groendijk@legerdesheils.nl of kom langs op de Worp Tjaardastraat 336.