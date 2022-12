Legally Blonde is de nieuwe musical van MUZT

SNEEK- Legally Blonde is de nieuwe, grote musical van MUZT Musicalopleiding. De voorstelling is in april 2023 zes keer te zien in Theater Sneek. De hoofdrollen worden vertolkt door de vierdejaars leerlingen van de opleiding.

De leiding van MUZT maakte afgelopen weekend de nieuwe musical en de rolverdeling bekend aan de groep van 65 jongeren. Legally Blonde is een Amerikaanse feelgoodmusical over Elle Woods, die haar grote liefde achterna reist naar de Harvard-universiteit. Daar blijkt het domme blondje meer in haar mars te hebben dan haar uiterlijk doet vermoeden.

MUZT

MUZT is de opleiding van kunstencentrum Atrium voor Fries musicaltalent tussen de 13 en 18 jaar. Het kan een springplank vormen naar het vervolgonderwijs binnen het vakgebied. Meerdere leerlingen deden de afgelopen jaren met succes auditie voor onder andere de Frank Sanders Akademie in Amsterdam. Ook voor jongeren die geen professionele carrière ambiëren vormt MUZT een goede basisopleiding in zang, dans en acteren.

Ieder seizoen schitteren de jongeren in Theater Sneek, het afgelopen jaar met Beauty and the Beast jr. De Leeuwarder Courant gaf de productie de hoogste score: vijf sterren. Aan de MUZT-musicals werken veel medewerkers van CKS en vrijwilligers mee, onder meer bij de techniek, decors, grime en kostuums.

Voorstellingen van Legally Blonde

Vrijdag 7 april, 19.30 uur

Zaterdag 8 april, 19.30 uur

Zondag 9 april, 14.30 uur

Vrijdag 14 april, 19.30 uur

Zaterdag 15 april, 19.30 uur

Zondag 16 april, 14.30 uur

Kaarten zijn te bestellen via Theater Sneek, theatersneek.nl.