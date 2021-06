Lefgozers gezocht voor muzikale theatervoorstelling

SNEEK- Voor de muzikale theatervoorstelling BROEST is producent Poer Producties op zoek naar mannen met lef, ritmegevoel en zangtalent. Het thema van deze dynamische en prikkelende voorstelling is mannelijkheid, in al zijn facetten. Op zaterdagmiddag 3 juli houdt initiatiefnemer Poer Producties een proeve van bekwaamheid bij Mannen van Staal. Aanmelden kan vanaf nu.

Opgeven via de website De producent bracht al een aantal spelers bij elkaar. Deze mannengroep moet aangevuld worden tot ongeveer vijftien. Leeftijd, looks en afkomst zijn niet van belang, als je je maar durft te laten zien, BROEST bent en in de groep past. Via de website www.broest.frl kunnen mannen met dit profiel zich aanmelden voor de auditie of – zoals wij het noemen - de proeve van bekwaamheid op 3 juli a.s.

Woordeloze voorstelling

De voorstelling BROEST is een woordeloze voorstelling. De muzikale leiding is in handen van Dennis Dronkers. Het spel van de mannen leidt het publiek langs de man in zijn vele gedaanten. Is hij stoer? Is hij ongevoelig? Of juist emotioneel? Het stuk is een idee van Alinda Talsma, die Poer Producties bestiert en voor BROEST ook de artistieke leiding op zich neemt. De voorstellingen vinden vanaf 27 december 2021 plaats in Leeuwarden, bij Mannen van Staal, een niet-alledaagse locatie die erg bij het thema past. Vanaf eind augustus wordt er gerepeteerd. Een klein voorproefje van de voorstelling zie je via het filmpje op onze website www.broest.frl/ waarin we mannen oproepen om mee te doen.