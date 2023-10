Leeuwarder bruggen krijgen opknapbeurt in Uitwellingerga

UITWELLINGERGA - Twee voetgangersbruggen uit de Leeuwarder binnenstad worden momenteel flink onder handen genomen in Uitwellingerga. In opdracht van Atsma Grond- en Waterwerken wordt de brug achter De Waag en de Hoogebrug over De Tuinen in de bedrijfsloods van Straalbedrijf Hooghiemstra geheel gestraald, vervolgens voorzien van de nodige primerlagen en uiteindelijk afgewerkt in kleur.