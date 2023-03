Leeskilometers Zwetteschoolleerlingen Sneek voor slachteroffers aardbeving Turkije en Syrië

SNEEK- Vandaag was het zover de grote (voor)leesactie op de Zwetteschool voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dit keer geen sponsorloop, maar worden er leeskilometers gemaakt.

De kinderen konden zich voor een vast bedrag laten sponsoren of per gelezen kwartier. De dag werd gestart met een opening op het plein, waarbij er met de hele school werd gelezen. De eerste tussenstand staat al op 3.500 euro. We hopen dat daar natuurlijk nog een hele hoop bij gaat komen. Er kan tot volgende week vrijdag gedoneerd worden.