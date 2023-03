Leerzame challenges voor leerlingen in Súdwest-Fryslân in Week van het Geld

Uniek aanbod financiële educatie

Om onze jongste inwoners (0-18 jaar) meer te leren over geld, biedt de gemeente uniek financiële educatie. Voor het basisonderwijs zijn er voor verschillende leeftijden uitdagende challenges bedacht waarmee klassen leuke prijzen kunnen winnen. Zo kunnen de jongste leerlingen hun eigen geld ontwerpen. De klas die het mooiste briefgeld ontwerpt mag met dit geld betalen bij de ijscokar die bij de winnende klas(sen) op school komt.

Voor het voortgezet onderwijs en MBO zijn er gratis gastlessen met het thema geld. Ook aan de allerjongsten is gedacht. Bij de kinderopvang en peuteropvanglocaties in Súdwest-Fryslân is een themagericht voorleesboekje uitgedeeld en informatie verspreid voor ouders.

Waarom financiële educatie?

Van den Akker was samen met Anna Schotanus (projectleider Financiële Gezondheid van Gemeente Súdwest-Fryslân) op bezoek in Wommels. Daar gingen ze in gesprek met leerlingen over waarom het belangrijk is hoe je met geld omgaat. “Yn Súdwest-Fryslân fine we it wichtich dat ús bern leare om mei jild om te gean. Wy begripe hiel goed datst gau yn de ferlieding komst om dingen te keapjen dy’t faaks net iens sa belangryk binne. Mar ast it jild net hast, kinst it ek net útjaan. En dêrom hawwe we in projekt opstarten om te learen mei jild om te gean,” aldus wethouder van den Akker

Alle scholen in de gemeente kunnen zich tot en met vrijdag 31 maart inschrijven voor de challenges. Aanmelden kan via: https://survey.sudwestfryslan.nl/aanmelden-geldchallenges/.

Initiatieven voor de mienskip

Ook voor andere inwoners zijn er mooie initiatieven. Samen met de bibliotheek en de GGD organiseert de gemeente allerlei activiteiten zoals gastlessen, extra inloopspreekuren van SWF Tichtby en een seniorencafé over financiële weerbaarheid.

Bedwing de bling

'Bedwing de bling' is het thema van de 12e Week van het geld, waarin jongeren leren hoe verstandig om te gaan met geld, hoe verleidingen te doorzien, en hoe te dromen zonder in de problemen te komen. Want wat lonkt en blinkt er een hoop. ‘Bling’ is overal en soms moeilijk te weerstaan. Is verleiding dan iets nieuws? Zeker niet. Het is prima om soms aan een verleiding toe te geven, zolang je maar weet wanneer je de bling moet bedwingen om niet in financiële problemen te komen.