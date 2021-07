SÚDWEST-FRYSLÂN - Op een evenement als het Werkfestival waar het draait om – het woord zegt het al – werk, mag een organisatie als het LeerWerkLoket niet ontbreken. Op 18 september zullen de adviseurs van de organisatie aanwezig zijn met een stand om jou als bezoeker, ondernemer maar ook om organisaties wegwijs te maken in alle mogelijkheden op het gebied van leren en werken, omscholing en bijscholing. Vandaag spreken we met een scholings- en loopbaanadviseur van het Leerwerkloket Fryslân.

Vertel, waarom mag het LeerWerkLoket niet ontbreken tijdens het Werkfestival?

"Wij werken vanuit de visie- en zijn een expertiseloket op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. We dragen daarom graag ons steentje bij aan dit mooie evenement! Wij werken bovendien veel samen met onderwijs-, werkgevers- en overheidsorganisaties. Iedereen heeft er tenslotte baat bij dat we samenwerken en elkaar versterken. Daarbij verandert de arbeidsmarkt razendsnel. Beroepen verdwijnen, nieuwe komen er aan. Werk dat je je leven lang blijft doen bestaat niet meer. Ook diploma’s zijn snel verouderd. Daarnaast is het momenteel ook nog eens een onzekere tijd. En de werknemer? Die heeft toekomst als hij zich blijft ontwikkelen. Sommige mensen doen dat uit zichzelf, anderen hebben er graag wat hulp bij."

Wanneer is het Werkfestival voor jullie geslaagd?

"Onze dag is geslaagd als we zoveel mogelijk bezoekers - werkzoekenden, studenten, werknemers, zzp-er’s of werkgevers hebben geïnformeerd en geïnspireerd op het gebied van omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten. Dit doen we door het geven van informatie en tools, zodat bezoekers stappen vooruit kunnen zetten in hun loopbaan of met hun bedrijf."

Welke mogelijkheden bieden jullie dan?

"We geven individueel scholings- en loopbaanadvies, maar ook bij vragen over financiële regelingen of de ondersteuning van bijvoorbeeld werkgevers bij de persoonlijke ontwikkeling van werknemers, is men bij ons aan het juiste adres. Onze adviezen zijn gratis en verplichten mensen die gebruik maken van onze dienstverlening tot niets. Daarnaast zijn we onafhankelijk. We kijken altijd naar het belang van degene die advies vraagt."