SNEEK- Het komt vaak voor dat mensen niet precies weten wat hun sterke eigenschappen en kwaliteiten zijn. Heb jij de juiste ervaring in huis, maar beschik je niet over het juiste diploma? Dan stellen we graag het valideringstraject aan je voor.

Ieder mens is uniek en heeft ook unieke kwaliteiten. Werkgevers zijn benieuwd naar waar jij jouw kwaliteiten het beste in kan laten zien. Wat zijn jouw kwaliteiten en hoe zet je deze in? Om hier meer inzicht in te krijgen, kan je een Competentietraject doorlopen!

Het Competentietraject voor Fryske Talinten is een project van het Leerwerkloket Fryslân in samenwerking met Libereaux. Bel (06-59947752) of mail ons om direct werk te maken van jouw talenten!