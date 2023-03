Leerlingen Zwetteschool Sneek zamelen veel geld in voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië

SNEEK - Supertrots zijn ze bij de Zwetteschool in Sneek. Dankzij een leesmarathon werd het prachtige bedrag van € 6.457,- opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

De leesmarathon duurde 24 uur en de kinderen moesten zoveel mogelijk sponsors zoeken voor elk kwartier dat ze aan het lezen waren. Het lezen kon zowel op school als thuis. Op school lazen de achtste groepers bijvoorbeeld voor aan de kinderen van groep 1. In groepjes zaten ze op het schoolplein.

Alle kinderen deden enthousiast mee en nog niet eerder is er op een schooldag zoveel gelezen, vertellen de leerkrachten trots. Elk moment werd aangegrepen om weer even te kunnen lezen. Het grote bedrag is dan ook te danken aan de fanatieke inzet van de kinderen en uiteraard de sponsors. Het bedrag komt ten goede aan de slachtoffers van die verschrikkelijke aardbevingen.