Leerlingen van IKC Bonifatius planten een vederesdoorn

SNEEK - Groep 7B van IKC Bonifatius heeft vandaag samen met medewerkers van de gemeente een vederesdoorn geplant bij de locatie BonneTop in de Looxmastraat. Dit is in het teken van de boomfeesttiendaagse van de gemeente Súdwest-Fryslân. Met de boomfeesttiendaagse wil Gemeente Súdwest-Fryslân de schoolpleinen van verschillende scholen groener maken.