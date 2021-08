Leerlingen van het RSG in Sneek massaal in actie voor een ander

Na een start met een DJ en muziek worden de leerlingen op de school met workshops geholpen om te ontdekken waarmee ze de wereld kunnen helpen. Daarna wordt dat in de praktijk gebracht om de school door bijvoorbeeld afval van straat te halen of contact te zoeken met ouderen die mogelijk eenzaam zijn.

Michelle van Vliet van Young Impact: "Eigenlijk proberen we vandaag de jongeren te laten ervaren hoe het is om je talent in te zetten voor een ander of de maatschappij. Ze gaan gedurende de dag ontdekken wat ze belangrijk vinden."

Het gaat evenwel nog niet zover dat de leerlingen vrijwilligerswerk in plaats van huiswerk kunnen doen, zegt teamleider VMBO van het RSG Magister Alvinus Laura van Dasselaar: "Dat is wel een heel mooi toekomstplaatje. Ik denk niet dat we dat nu al voor elkaar krijgen."

De bedoeling is in ieder geval dat de stad hier wel iets van mee krijgt, zegt Van Dasselaar: "We trappen dit schooljaar af door massaal impact te maken op stad Sneek."